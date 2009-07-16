«Укртелеком» и частные операторы найдут компромисс по тарифам

Вчера, 15 июня, по итогам круглого стола в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) достигнута договоренность между «Укртелекомом» и частными операторами рынка телекоммуникаций о проведении ряда рабочих встреч, во время которых должен быть выработан компромиссный подход к формированию тарифов на рынке проводных телекоммуникаций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УСПП и Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ).

Согласно сообщению, первая такая встреча состоится завтра, 17 июля, в ОАО «Укртелеком».

Как отметили в пресс-службе ИнАУ, на этом рабочем совещании с участием полномочных представителей ИнАУ, УСПП и других участников рынка и «Укртелекома» планируется обсудить спорные вопросы новых тарифов с целью их корректировки.

Первые шаги в этом направлении озвучил во время круглого стола представитель «Укртелекома» Игорь СИРОТЕНКО. Он не исключает «возможности дополнения тарифов отдельной позицией для кабеля 12 мм (сейчас в тарифах минимальная толщина кабеля – 20 мм – УНИАН), что должно привести к уменьшению минимального тарифа на прокладку и использование кабеля».

Как сообщал УНИАН, ранее ИнАУ и УСПП распространили совместное обращение, в котором заявляли, что повышение компанией «Укртелеком» с 1 июля т.г. тарифов на пользование кабельной канализацией в 6-8 раз приведет к тяжелым последствиям для отрасли связи и операторов.

Как утверждают авторы обращения, решение о повышении тарифов «Укртелеком» принял в одностороннем порядке, «без какого-либо обсуждения с другими участниками рынка и даже без их предупреждения».

«Такие действия наибольшего участника рынка проводных телекоммуникаций, осуществляемые нерыночными средствами, мы расцениваем как такие, которые сознательно направлены на перераспределение рынка телекоммуникаций в свою пользу при нарушении законодательства Украины о защите экономической конкуренции», – отмечается в обращении.

По данным авторов обращения, ОАО «Укртелеком» сегодня владеет почти 100% сетей кабельной канализации электросвязи Украины, подавляющая часть которых «досталась этому оператору еще со времен СССР». Такое сосредоточение стратегически важных для государства ресурсов в рамках одной компании в условиях отсутствия регуляции тарифов и условий доступа к кабельной канализации электросвязи со стороны государства, отмечается в обращении, «является опасным, особенно учитывая ожидаемую приватизацию ОАО «Укртелеком» и будущий переход его ресурсов в частные руки».

В этой связи ИнАУ и УСПП обращаются к полномочным представителям государственной власти с просьбой способствовать отмене «Укртелекомом» дискриминационных тарифов на доступ и использование кабельной канализации электросвязи. Вместе с тем, для обеспечения интересов государства на рынке телекоммуникаций и развития этого рынка в условиях справедливой конкуренции ИнАУ и УСПП предлагают способствовать процессу признания монопольного положения ОАО «Укртелеком» на общегосударственном рынке доступа к кабельной сети электросвязи и определению рынка доступа к кабельной сети электросвязи Украины как такового, который нуждается в государственном регулировании.