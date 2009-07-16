ЕБРР предоставит Львову 38 млн. евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Львову программу финансирования на сумму 38 млн. евро, которая поможет городу модернизировать дорожно-транспортную систему.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, этот наибольший пакет муниципального финансирования, предоставляемый банком в Западной Украине, включает в себя кредит на сумму 12 млн. евро коммунальному транспортному предприятию «Львовэлектротранс» и кредит на сумму 26 млн. евро предприятию «Львовавтодор», которое сейчас создается городом и будет заниматься строительством и обслуживанием дорог, а также управлением дорожным движением.

По информации ЕБРР, финансирование в рамках этой программы будет использовано для реконструкции трамвайных линий и соответствующей инфраструктуры вдоль двух наиболее загруженных транспортных маршрутов во Львове, а также для приобретения подвижного состава. Также оно поможет внедрить системы управления дорожным движением, модернизировать трамвайную инфраструктуру и депо. Помимо этого, проект будет способствовать внедрению электронной системы продажи проездных билетов и стратегий парковки в городе.

«Эта программа позволит «Львовэлектротрансу» предложить львовянам более конкурентоспособные и качественные услуги общественного транспорта. Лучшая и более надежная дорожная инфраструктура также поможет Львову отстоять право принимать чемпионат Европы по футболу Евро-2012», – отметил директор отдела муниципальной и экологической инфраструктуры ЕБРР Жан-Патрик МАРКЕ.

Также сообщается, что поддержка технического сотрудничества в данном проекте была предоставлена правительствами Австрии и Канады, Европейской комиссией через ее Фонд инвестиций в рамках политики соседства, а также Специальным фондом акционеров ЕБРР.

Справка УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По данным на 1 июля 2009 года, он взял на себя обязательства по предоставлению инвестиций на сумму 4,3 млрд. евро в рамках 179 проектов.