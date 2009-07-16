Доходы предприятий почты и связи Винницкой области выросли

Общий объем доходов, полученных предприятиями почты и связи Винницкой области, за январь-май 2009 года составил 662,83 млн. грн., что на 2,11% больше (в сопоставимых ценах), чем за соответствующий период 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в сообщении главного Управления статистики в Винницкой области.

Населению предоставлено услуг почты и связи на сумму 103,151 млн. грн., что на 42,66%, или на 76,75 млн. грн., меньше чем за январь-май 2008 года.

Наибольшая часть поступлений - это доходы от предоставления услуг мобильной связи, которые за январь-май 2009 года составили 527,387 млн. грн., телефонной междугородней связи (включая международную) – 27,925 млн. грн., плата за городские телефонные услуги – 34,518 млн. грн., почтовые услуги – 32,85 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, общий объем доходов, полученных предприятиями почты и связи Винницкой области в 2008 году, составил 1,665 млрд. грн., что на 18,59%, или на 0,261 млрд. грн. (в сопоставимых ценах), больше, чем за 2007 год.