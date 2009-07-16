Президент Республики Корея планирует посетить Украину

Президент Республики Корея ЛИ Мйон Бак принял приглашение премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО посетить Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, приглашение приехать в Украину Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня во время встречи в Сеуле с Президентом Республики Корея.

Он поблагодарил Ю.ТИМОШЕНКО за приглашение и пообещал, что в ближайшее время приедет в Украину.

В ходе встречи Президент Республики Корея также выразил надежду, что Украине удастся быстро преодолеть кризис и выйти на путь динамичного развития. «Я, как Президент, готов способствовать этому», - заверил он.

Президент также подчеркнул, что «мы воспринимаем Украину как важный центр распространения корейских инвестиций в регионе Центральной и Восточной Европы».

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что ее цель - открыть Республику Корея для Украины и Украину - для Республики Корея. “Путь к этому - мощные инвестиции в модернизацию Украины», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО определила наиболее приоритетные направления для корейских инвестиций в украинскую экономику. Это, по ее словам, - энергетика, машиностроение, новейшие технологии, крупные инфраструктурные проекты в дорожном хозяйстве, портовое строительство, объекты подготовки к Евро-2012 года.