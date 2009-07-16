ДЖД увеличила объемы экспресс-передач

Поездами формирования Донецкой железной дороги (ДЖД) за 6 месяцев 2009 года отправлено 10 430 передач на общую сумму около 170 тыс. грн., тогда как за аналогичный период 2008 года было перевезено 2208 передач на сумму 15 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, благодаря услуге «Экспресс-передача» клиент может официально передать документацию (другую корреспонденцию) или посылку в любой город Украины пассажирскими поездами формирования Донецкой железной дороги, на которых стоянка поезда превышает 5 минут. Передачу можно отдать начальнику поезда или дежурному по вокзалу, и работники вокзала оформят и доставят передачу на необходимый поезд.

При получении следует предъявить любое удостоверение личности с фотографией. Стоимость услуги «Экспресс-передача»: конверт весом до 200 г – 5 грн., пакет до 1 кг – 10 грн., от 1 до 3 кг – 15 грн., бандероль весом от 3 до 10 кг – 20 грн., от 10 до 20 кг – 25 грн.

Конверты с деньгами для перевозки не принимаются. Также услуга не предусматривает перевозку животных, которые транспортируются исключительно в багажных вагонах с оплатой как за 20 кг багажа.