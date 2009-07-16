Ревизоры будут постоянно проверять пригородные поезда ЮЗЖД

С 17 июля 2009 года пригородные поезда Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) постоянно будут проверять 15 ревизоров.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, они будут следить за оплатой проезда пассажирами и за соблюдением общественного порядка в поездах пригородного сообщения.

Ранее Юго-Западная железная дорога сообщала, что с 1 июня 2009 года на железной дороге создан контрольно-ревизионный отдел пригородных пассажирских поездов. С 20 июня 2009 года на протяжении трех недель будущие сотрудники этого отдела учились работе ревизоров. Теперь же они приступают к выполнению своих непосредственных обязанностей.

Ревизоры имеют право взимать штраф с безбилетных пассажиров, а в случае отказа оплатить проезд высаживать «зайцев» на ближайшей станции. Также ревизоры не будут позволять проводить несанкционированную торговлю в поездах.

Cправка УНИАН. ЮЗЖД перевозит пассажиров в пригородном сообщении в 11 областях Украины (Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Хмельницкой и частично в районах Ривненской, Черновицкой, Черкасской, Полтавской и Тернопольской областей).