Украина и Корея подписали ряд документов

В Сеуле по результатам переговоров между премьер-министрами Украины и Республики Корея Юлией ТИМОШЕНКО и ХАН Сын Су подписан ряд двусторонних документов.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, в частности, в присутствии глав правительств Украины и Кореи скреплен подписями Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Министерством экономических знаний Республики Корея в сфере использования инструментов торговой защиты и Меморандум о взаимопонимании между Публичным акционерным обществом „Государственный экспортно-импортный банк Украины” и Экспортно-импортным банком Кореи.

Также по итогам двусторонних договоренностей подписано Соглашение между Правительствами Украины и Республики Корея о реализации проекта основания Украинско-корейского учебного центра информационных технологий в Национальном техническом университете Украины “Киевский политехнический институт” (в форме обмена нотами), а также Меморандум о взаимопонимании между Государственной администрацией железнодорожного транспорта (“Укрзалізниця”) и компанией „Хьюндай корпорейшн” относительно сотрудничества в отрасли промышленного строительства современного железнодорожного подвижного состава. Последним документом, в частности, предусмотрено снабжение электропоездов в Украину в рамках подготовки к Евро-2012 и в дальнейшем их совместное производство, отметили в Кабмине.