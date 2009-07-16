На Львовской ж/д сократилось количество случаев травматизма

Благодаря системным действиям железнодорожников, в первом полугодии 2009 года на Львовской магистрали удалось сократить количество слечаев травматизма непроизводственного характера. В сравнении с аналогичным периодом 2008 года количество таких случев уменьшилось на 3, а уровень смертности в результате травм – на 14.

На протяжении января-июня 2009 года на железной дороге были травмированы 66 человек, из них 27 – смертельно, тогда как в 2008 году эти цифры составляли 69 и 41, соответственно.

18 случаев травмирования (из них 11 смертельных) произошли на железнодорожных станциях, а 48 случаев (16 смертельных) — на перегонах.

На протяжении первого полугодия 2009 года железнодорожники зафиксировали два случая ДТП (один с групповым травмированием людей в ДТП на переезде), в котором пострадали 23 человека, из ни 5 погибли. Речь идет об известной аварии на переезде в Тернопольской области, когда 14 февраля водитель автобуса ПАЗ проигнорировал запретительные сигналы и выехал на полотно, где столкнулся с пригородным поездом.

Второй случай спровоцировал водитель трактора Т-40, который 11 июня 2009 года выехал на переезд прямо перед пассажирским поездом Черновцы- Львов. В результате такого грубого нарушения тракторист получил сложную черепно-мозговую травму.

Практически все случаи травмирования происходят из-за несоблюдения или нарушения Правил безопасности граждан на железнодорожном транспорте.

По подсчетам специалистов Львовской магистрали, больше всего случаев травмирования происходит с мужчинами (46 мужчин против 20 женщин) в утренние-вечерние часы (с 6 утра до 12 дня и с 6 вечера до полуночи).

Железнодорожники в очередной раз обращаются ко всем, кто пользуется услугами магистрали, или по любым причинам находятся на объектах железной дороги, с призывом быть особенно внимательными и осторожными, придерживаться Правил безопасности граждан на железнодорожном транспорте.