НКРС в 1-м полугодии 7 раз проверила операторов и провайдеров

По результатам обращений граждан Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) совместно с Государственной инспекцией связи (ГИС) в первом полугодии 2009 года организовала 7 внеплановых проверок операторов и провайдеров телекоммуникаций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

«По результатам проверок приняты меры относительно устранения нарушений», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Всего в первом полугодии 2009 года на рассмотрение в НКРС поступило около 340 обращений граждан, из общего количества - 10 от инвалидов Великой Отечественной войны и 110 от ветеранов войны и труда и других граждан.

На 181 обращение комиссией были предоставлены разъяснения и необходимая информация, 88 обращений граждан решено положительно, 22 обращения направлены по принадлежности в другие органы власти, 50 обращений находятся в стадии рассмотрения.

По данным НКРС, 59% от общего количества обращений составляют заявления, ходатайства и жалобы на предоставления телекоммуникационных услуг местной фиксированной телефонной связи. Около 20% составляют обращения по вопросам предоставления услуг подвижной (мобильной) связи и доступа к Интернет. При этом, как отмечается в сообщении, «количество таких обращений постоянно растет».

Также в первом полугодии 2009 года продолжали поступать жалобы граждан относительно длительного отсутствия телефонной связи из-за похищения телефонного кабеля, особенно в городах Днепропетровск и Кривой Рог. Для решения этой проблемы НКРС направила обращение в Министерство внутренних дел Украины с предложением провести общие мероприятия по прекращению массового разворовывания телефонного кабеля.

Справка УНИАН. НКРС является регулирующим органом отрасли связи – телекоммуникаций и почтовой связи, состоит из председателя и семи членов, которые назначаются правительством. Комиссии подчинены ГП «Украинский государственный центр радиочастот» и ГИС.