КВЗ в 1-м полугодии сократил выпуск грузовых вагонов на 77%

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (г. Кременчуг. Полтавская обл.) в первом полугодии уменьшило объемы производства грузовых вагонов на 77% или на 2 876 шт., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 873 грузовых вагона.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия.

По их данным, производство пассажирских вагонов в январе-июне т.г. сократилось с 50 (за первое полугодие 2008 года) до 10.

На предприятии заявили, что завод уменьшил объемы производства из-за сокращения спроса на продукцию в связи с экономическим кризисом.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

В 2008 году Крюковский вагоностроительный завод продал 112 пассажирских и 6 400 грузовых вагонов.