АМК рекомендовал МТСУ пересмотреть сборник ж/д тарифов

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал Министерству транспорта и связи Украины пересмотреть «Сборник тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортов», введенный с 1 мая т.г.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня в ходе расширенного заседания комитета по вопросам транспортировки зерновых культур.

По словам и. о. председателя АМКУ Александра МЕЛЬНИЧЕНКО, вступление в действие новых тарифов привело к значительному росту транспортной составляющей – до 7,3%-22% в цене реализации зерна. Однако на мировых рынках цена на зерно стабильна, поэтому стоимость транспортных услуг приходится вычитать из стоимости зерна, которую предлагают аграриям.

Президент Украинской зерновой ассоциации Владимир КЛИМЕНКО, в свою очередь, сообщил, что в мире используются расчеты, базирующиеся на принципе, что сельхозпроизводитель должен получать за зерно порядка 80% его портовой стоимости. «К сожалению, у нас сегодня, если проследить всю логистическую цепочку, то наш товаропроизводитель не может получить более 35%», - сообщил В.КЛИМЕНКО. Он отметил, что вся логистическая цепочка подорожала, и на 650 км транспортировки груза стоимость этих услуг составляет порядка 390 грн. «Это уже недопустимые цифры. Это не дает производителям получать необходимые средства», - сказал он.

Кроме того, АМК рекомендовал Минтранссвязи срочно разработать порядок и методику формирования тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом общего пользования, в которых должны быть четко определены принципы ценообразования.

Минтранссвязи должен в 20-дневный срок сообщить о результатах рассмотрения этих рекомендаций.

В случае невыполнения рекомендаций АМК будет иметь основания для начала рассмотрения дела о нарушении Минтранссвязи законодательства о защите экономической конкуренции.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 мая вступил в силу новый «Сборник тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанных с ними услуг и Коэффициентов, которые применяются к Сборнику тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные услуги».