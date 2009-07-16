УЗ и «Хюндай» намерены наладить совместное производство электропоездов

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») и компания «Хьюндай корпорейшн» подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в отрасли промышленного строительства современного железнодорожного подвижного состава.

Как сообщили УНИАН в управлении по связям со СМИ Кабинета Министров Украины, соответствующие договоренности достигнуты по результатам визита премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Республику Южная Корея.

Документом, в частности, предусмотрены поставки электропоездов в Украину в рамках подготовки к Евро-2012, и в дальнейшем их совместное производство.