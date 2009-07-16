Меркель поможет Magna и Сбербанку купить Opel

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обещает сделать все возможное для того, чтобы оставшиеся вопросы по покупке акций Opel канадской Magna и Сбербанком были разрешены в ближайшее время, сообщает РИА Новости.

Консорциум канадской Magna и Сбербанка в конце мая договорился c американским автогигантом General Motors о покупке 55% акций Opel. Однако позже СМИ сообщили, что американский концерн продолжает переговоры о продаже своей немецкой "дочки"с другими заинтересованными сторонами и этот вопрос остается открытым. "Остался ряд вопросов, которые нужно разрешить... Мы сделаем все, чтобы открытые вопросы были решены в ближайшие дни, и мы рассчитываем на то, что инвестор Opel принесет свой вклад в это", - сказала Меркель на пресс-конференции после завершения российско-германских межгосударственных консультаций.

Как сообщил ранее помощник президента РФ Сергей Приходько, российская сторона намерена призвать немецкое руководство к поддержке сделки по покупке автопроизводителя Opel международным консорциумом в составе австрийской компании Magna и Сбербанка РФ. По официальным данным за второй квартал 2009 года, Opel увеличил число проданных в Германии автомашин на 45% - это лучший показатель концерна с 2000 года. Особенно хорошо продавались модели Corsa и Insignia.