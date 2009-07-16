Nokia ухудшила прогнозы и снизила прибыль

Крупнейший в мире производитель сотовых телефонов Nokia ухудшил в четверг прогнозы на второе полугодие 2009 года и сократил квартальную прибыль, сообщает Рейтер.

Nokia сообщила, что во второй половине года базовая операционная доходность компании в ее отделении средств мобильной связи останется на уровне 11,3 процента, как и в первом полугодии.

Раньше компания ожидала, что показатель составит 13-19 процентов.

Nokia также снизила свой прогноз доли рынка в своем отделении мобильных телефонов. Ранее компания прогнозировала рост доли рынка, теперь она ожидает сохранения ее на прежнем уровне.

Акции Nokia упали более чем на 10 процентов после опубликования нового прогноза компании.

Базовая прибыль Nokia на акцию во втором квартале 2009 года снизилась до 0,15 евро с 0,37 евро годом ранее, однако оказалась выше прогноза аналитиков Рейтер на уровне 0,13 евро.

"Среди сумрака и апокалиптических настроений Nokia дала ряд прекрасных результатов... Основной причиной для опасения остается конкуренция в сегменте дорогих устройств", - сказал аналитик CCS Insight Джеф Блейбер.

Nokia ведет острую борьбу в сегменте мобильных устройств высокого класса с Apple и Research In Motion.