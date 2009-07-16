Перевозка грузов в Украине в 1-м полугодии снизилась на треть

В 1-м полугодии 2009 г. предприятиями транспорта Украины перевезено 315,8 млн. тонн грузов, что на 31,8% меньше, чем за январь-июнь 2008 г. Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

По информации Госкомстата, грузооборот составил 168,8 млрд. ткм, что меньше на 34,8% объема января-июня прошлого года.

В частности, грузооборот железнодорожного транспорта снизился на 34%. На Львовской железной дороге грузооборот уменьшился на 46,2%, Юго-Западной – на 39,2%, Южной – на 37,1%, Донецкой – на 34,9%, Приднепровской – на 33,6%, Одесской – на 28,3%. Уменьшение грузооборота состоялось также на автомобильном транспорте (на 11,5%), авиационном (на 16,6%), трубопроводном (на 37,9%), морском (на 55,7%), речном (на 64,8%).

Перевозка грузов железными дорогами сравнительно с 1-м полугодием 2008 г. уменьшилась на 32,1% - до 179,1 млн. тонн, в т.ч. отправление грузов – на 30,7%. Отправления грузов уменьшились на Львовской железной дороге – на 38,9%, Одесской – на 40,4%, Юго-Западной – на 36,9%, Приднепровской – на 33,0%, Донецкой – на 27,3%, Южной – на 16,3%. Отправления цемента снизились на 50,3%, строительных материалов – на 48,9%, черных металлов – на 41,5%, лесных грузов – на 41,4%, утиля черных металлов – на 38,0%, химических и минеральных удобрений – на 35,9%, железной и марганцевой руды – на 32,4%, нефти и нефтепродуктов – на 31,4%, кокса – на 30,1%, каменного угля – на 14,3%. Отправления зерна и продуктов помола выросли в 1,9 раза.

Отечественный морской и речной торговый флот выполнил перевозку грузов в объеме 3,7 млн. тонн, что на 61,5% меньше объема января-июня 2008 г. Перевозки грузов предприятиями речного транспорта уменьшились на 72,9% от объемов 1-го полугодия 2008 г., морского транспорта – на 45,6%. Заграничные перевозки грузов морским транспортом сократились на 53,7%, речным – на 61,6%. Объем переработки грузов в торговых и рыбных портах и на промышленных причалах (морских и речных) уменьшился на 15,3% и составил 77,2 млн. тонн. Переработка импортных грузов уменьшилась на 54,9%, транзитных грузов – на 22,8%, внутреннего сообщения – на 65,0%. Переработка экспортных грузов выросла на 14,7%. Количество обработанных судов – заграничных и инфрахт – сократилось на 26,7% - до 8,0 тыс. единиц.

Согласно сообщению, предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) за 1-е полугодие 2009 г. перевезено 60,9 млн. тонн грузов, что на 29,9% меньше объема перевозок за аналогичный период 2008 г., выполнен грузооборот в объеме 15,1 млрд. ткм, который сократился на 11,5%.

Авиационным транспортом перевезено 40,5 тыс. тонн грузов, что на 25,5% меньше. Грузооборот авиационного транспорта составил 166,5 млн. ткм, что на 16,6% меньше.

Магистральными трубопроводами в январе-июне 2009 г. транспортировано 72,1 млн. тонн грузов, что на 29,9% меньше. Перекачка газа уменьшилась на 36,3%, аммиака – на 45,8%, нефти - на 4,6%. Транзит газа сократился на 41,5%, аммиаку – на 29,3%, нефти – на 8,2%.

Напомним, за первый квартал 2009 г. предприятия транспорта Украины перевезли 153,0 млн. тонн грузов, что составило 67,1% от объема перевозок грузов в 1-м квартале 2008 г .

Справка УНИАН. За 2008 г. предприятиями транспорта Украины было перевезено 891,8 млн. тонн грузов, что на 1,3% меньше, чем за 2007 г. Грузооборот за 2008 год составил 491,7 млрд. т/км, что на 0,2% меньше, чем за 2007 г.