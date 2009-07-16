Спасатели нашли все "черные ящики" разбившегося в Иране Ту-154

Спасатели нашли все три "черных ящика" разбившегося в среду в Иране Ту-154, однако два из них сильно повреждены, сообщает РИА Новости.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) вылетают в Иран для расследования обстоятельств катастрофы, а родственники погибших из Армении уже прибыли туда. Ту-154 иранской авиакомпании Caspian Airlines, выполнявший регулярный рейс Тегеран-Ереван, разбился в среду в 200 километрах от Тегерана. Все находившиеся на борту 168 человек, в том числе 15 членов экипажа, погибли.

По данным МИД Армении, на борту самолета находились около 40 армян, в том числе пять граждан Армении.

Третий самописец был обнаружен спасателями в четверг в 4 километрах от места крушения. Однако пока о том, насколько он поврежден в результате падения, не сообщается. Предыдущие два "черных ящика" нашлись в среду. Иранские власти надеются на экспертов страны-производителя самолета, в случае, если не удастся расшифровать бортовые самописцы своими силами.

МАК уже собрал группу специалистов во главе с заслуженным пилотом СССР Георгием Ячменевым, которая вылетает в Иран для участия в расследовании катастрофы. В четверг МАК предложил также армянским авиавластям направить своего специалиста для участия в расшифровке "черных ящиков". В Главном управлении гражданской авиации (ГУГА) Армении для проведения расследования решили командировать главного специалиста по летным стандартам. В среду министерство дорог и транспорта Ирана также создало специальную рабочую группу для расследования причин крушения Ту-154. Предполагается, что группа МАК будет работать в тесном взаимодействии с авиационными властями Ирана.