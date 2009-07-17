НКРС утвердила Положение о радиочастотном мониторинге

Национальная комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) на заседании 16 июля текущего года утвердила Положение о радиочастотном мониторинге в полосах радиочастот общего пользования.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Согласно сообщению, радиочастотный мониторинг будет осуществляться Украинским государственным центром радиочастот (УГЦР) при привлечении Государственной инспекции связи, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, правоохранительных органов и других ведомств, по согласованию НКРС.

По данным НКРС, основными задачами радиочастотного мониторинга являются сбор, обработка, хранение и анализ информации относительно присвоения и занятости полос радиочастот общего пользования, определение соответствия параметров излучения радиоэлектронных средств и излучающих устройств (РЭС/ИС) и предоставление рекомендаций относительно приведения параметров РЭС/ИС к установленным нормам, подготовка рекомендаций для внедрения новых радиотехнологий, осуществление международно-правовой защиты интересов Украины по вопросам использования радиочастотного ресурса страны и сотрудничества по вопросам международного радиочастотного мониторинга.

«По результатам радиочастотного мониторинга УГЦР разработает мероприятия по совершенствованию системы технического радиоконтроля», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. НКРС является регулирующим органом отрасли связи – телекоммуникаций и почтовой связи. В состав комиссии входят председатель и семи членов, которые назначаются правительством. НКРС подчинены ГП «Украинский государственный центр радиочастот» и Государственная инспекция связи (ГИС).