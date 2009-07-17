Lufthansa с 2011 г. снизит издержки на миллиард евро

Немецкая авиакомпания Lufthansa в связи с угрожающими убытками вследствие экономического кризиса намерена резко сократить затраты. Однако планы приобретения австрийской авиалинии Austrian Airlines, очевидно, остаются о силе.

Как подчеркнул новый глава подразделения пассажирских перевозок Lufthansa Кристоф Франц (Christoph Franz), принятых до сих пор мер экономии недостаточно для решения проблем, вызванных падением спроса и ростом цен на горючее. Об этом сообщает Немецкая волна.

В письме сотрудникам авиакомпании Франц подчеркнул, что "необходимо действовать более решительно". Он, в частности, указал, что с 2011 года ежегодные затраты должны быть сокращены на один миллиард евро.

Для реализации этой цели планируется сократить 20 процентов мест в управлении, занятом обслуживанием пассажирских перевозок. Однако увольнений по производственной необходимости не будет.

Кристоф Франц не исключил, что авиакомпании, возможно, придется отказаться от заказов новых самолетов.

На бирже позитивно отреагировали на планы Lufthansa. Курс акций авиакомпании в четверг, 16 июля, повысился на 1 процент и составил 9,18 евро за акцию.