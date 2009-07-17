IBM резко повысил прогноз прибыли на 2009 г.

Американский гигант рынка hi- tech IBM резко повысил прогноз прибыли на 2009 год, дав повод инвесторам покупать свои акции, несмотря на оказавшуюся ниже ожиданий выручку во втором квартале, сообщает Рейтер.

IBM ожидает, что рост прибыли будет связан с концентрацией компании на операциях в высокодоходных сегментах рынка, связанных с программным обеспечением и услугами.

Компания ждет, что в 2009 году ее прибыль составит не менее $9,70 на акцию, а не $9,20 на акцию, как прогнозировалось ранее. IBM сообщила, что опережает свой план достижения прибыли на акцию в размере $10- $11 к 2010.

Аналитики говорят, что новый прогноз компании развеял опасения инвесторов, которые могли вызвать данные о снижении выручки во втором квартале 2009 года на 13 процентов в годовом исчислении до $23,3 миллиарда. В среднем участники рынка ожидали, что компания получит $23,5 миллиарда выручки.

Чистая прибыль за квартал выросла до $3,1 миллиарда с $2,8 миллиарда за тот же период прошлого года, оказавшись выше прогнозов аналитиков.