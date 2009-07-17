Бельгийский RHJ дает 275 млн. евро за контрольный пакет Opel

Бельгийский финансовый инвестор RHJ International предложил 275 миллионов евро за 50,1 процента акций Opel, свидетельствует полученный Рейтер экземпляр предложения RHJ о покупке немецкого отделения General Motors.

Предложение также предусматривает сокращение производства и зарплат сотрудников, которые, по менению компании, должны вернуть Opel к прибыли к 2011 году.

Австро-канадский производитель запчастей Magna вместе с российскими Сбербанком и ГАЗом лидируют в борьбе за получение контрольного пакета Opel.

Еще одним претендентом является китайской автопроизводитель Beijing Automotive.