Бельгийский RHJ дает 275 млн. евро за контрольный пакет Opel

12:18, 17 июля 2009
Транспорт/Связь
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Но лидируют Magna и Сбербанк

Бельгийский финансовый инвестор RHJ International предложил 275 миллионов евро за 50,1 процента акций Opel, свидетельствует полученный Рейтер экземпляр предложения RHJ о покупке немецкого отделения General Motors.

Предложение также предусматривает сокращение производства и зарплат сотрудников, которые, по менению компании, должны вернуть Opel к прибыли к 2011 году.

Австро-канадский производитель запчастей Magna вместе с российскими Сбербанком и ГАЗом лидируют в борьбе за получение контрольного пакета Opel.

Еще одним претендентом является китайской автопроизводитель Beijing Automotive.

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