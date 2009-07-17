Porsche пока не дал согласия на сделку с VW

Автомобильная группа Porsche SE не принимала решения в пользу предложенного Volkswagen плана слияния двух компаний, сообщает Рейтер со ссылкой на заместителя председателя группы Уве Хуэк.

Опровергая сообщения о достижении договоренностей, Хуэк заявил, что никакие решения не будут приниматься до консультаций с наблюдательным советом Porsche.

Источник, близкий к Volkswagen, сообщил Рейтер накануне, что семьи Порше и Пих заключили принципиальное соглашение о поглощении отягощенной долгами Porsche AG, отделения Porsche SE, производящего спортивные автомобили.

Это бы отдало победу в борьбе между двумя компаниями председателю VW Фердинанду Пиху, который стремится добавить еще один бренд к 9 маркам машин, производимых его автомобильной империей.

Продажа пакета Porsche AG остается возможным выходом из ситуации, сказал журналистам Хуэк, однако добавил, что он и исполнительный директор Porsche SE Венделин Видекинг предпочли бы улучшить финансовое состояние группы путем выпуска новых акций и продажи части пакета одному из катарских инвестфондов.

"Ханс-Михель Пих и Вольфганг Порше пообещали мне, что семьи ничего не решат без обсуждения с наблюдательным советом", - сказал Хуэк.

Ханс-Михель Пих - брат Фердинанда Пиха и член правления Porsche. Вольфганг Порше - председатель Porsche SE.