Вмешательство НКРС в деятельность операторов ограничит конкуренцию

Вмешательство Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) в коммерческую деятельность операторов, не подлежащую государственному регулированию, приведет к ограничению свободной конкуренции. Об этом говорится в официальном комментарии компании «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ МТС-Украина) в связи с обнародованием решения НКРС (№1579 от 9 июля 2009 г.) о запрете нулевых тарифов.

Как отмечается в комментарии УМС, у компании «есть одно предостережение принципиального характера» в отношении «запрета нулей». По мнению компании, «фактически может быть создан прецедент вмешательства госоргана» без достаточных на то законных оснований в коммерческую деятельность операторов, которая не подлежит госрегулированию.

«Это опасное развитие, которое может дать начало негативным процессам на рынке, ограничению свободной конкуренции», - говорится в комментарии.

Согласно комментарию, все участники рынка – и операторы, и государство, и абоненты - должны понимать, что это «приведет к ограничению ценовой конкуренции», а в разрезе потребительских интересов – «к повышению тарифов».

Рынок, утверждают в УМС, сделал свой выбор: сегодня такими тарифами пользуются миллионы украинских абонентов; при этом в условиях кризиса люди стали еще более чувствительны к цене на товары и услуги, а любые попытки ограничить свободу выбора потребителей «приведут к ухудшению условий для абонентов и ударят по их кошельку».

Поэтому в УМС не видят выгод для рынка от такого шага НКРС, при этом в компании предполагают, что выгода здесь имеется лишь для операторов, которые не

могут или не хотят конкурировать открыто и «пытаются обезопасить свои позиции путем оказания влияния на регулирование отрасли» (эти компании не названы – УНИАН).

«Именно поэтому мы рассчитываем на объективную позицию НКРС и ее устойчивость к попыткам лоббирования интересов отдельными игроками рынка», - говорится в комментарии УМС.

Компания надеется, что НКРС учтет все юридические коллизии, которые возникают в результате ее решения, проведет соответствующие консультации с законодателями на предмет трактовки положений законов, на которые она ссылается, приведет свое решение в полное соответствие с законодательными нормами «и будет отстаивать в первую очередь интересы абонентов».

Что касается действий компании УМС, то она при любом развитии ситуации будет защищать право своих абонентов «получать услуги на тех условиях, на которых мы им эти услуги предложили», - говорится в официальном комментарии.

В компании УМС также отметили, что «ни одна из озвученных претензий (НКРС –УНИАН) по т.н. «нулевым тарифам» неприменима к МТС» - деятельность УМС как публичной компании «находится исключительно в правовом поле».

В части же претензии НКРС относительно «введения абонентов в заблуждение» и требования полного информирования их об условиях тарифных планов компания сообщила, что она может подтвердить, что предоставляет абонентам максимально

полную информацию об услугах в своих печатных рекламных материалах (листовки, плакаты, упаковки, др.). В тех рекламных материалах, формат которых не позволяет указать всю информацию (например, в щитовой рекламе или в ТВ-роликах), компания всегда предоставляет справочный номер телефона, по которому абонент может пузнать необходимые детали.

Кроме того, говорится в комментарии УМС, в части тарифной политики «мы также подтверждаем, что в основе всех наших продуктов лежат экономически обоснованные

модели», рассчитанные на основе себестоимости предоставляемых услуг. Услуги мобильной связи являются комплексными продуктами, построенными с учетом определенных типовых моделей пользования. При этом все компоненты того или иного тарифа учитываются в его общей стоимости. Например, по данным УМС, стоимость звонков внутри сети «включается в ежемесячную стоимость пакета» либо абонент за определенную плату «заказывает услугу, которая позволяет ему использовать n-ное количество минут” для внутрисетевых звонков в течение периода времени.

Справка УНИАН. Согласно решению НКРС №1579 от 09.07.2009 г. «О соблюдении требований законодательства Украины в сфере телекоммуникаций», комиссией принято решение: «1. Запретить операторам телекоммуникаций устанавливать тарифы на услуги подвижной (мобильной) связи в размере 0,00 грн. за тарифную единицу услуги (часовую или количественную) без учета себестоимости этих услуг и получения прибыли, поскольку такие действия являются нарушением требований законодательства в сфере телекоммуникаций. 2. Обязать операторов телекоммуникаций, которые предоставляют услуги подвижной (мобильной) связи, предоставлять потребителям исчерпывающую информацию о конечной стоимости услуг и привести свою деятельность по информированию потребителей и установлению тарифов в соответствие с законодательством в срок до 01.09.2009 г.».

В своих заявлениях НКРС также отмечала, что главная цель запрета операторам устанавливать «нулевые» тарифы - пресечь неправомочную рекламу услуг с такими тарифами.

Решение НКРС о запрете нулевых тарифов практически поддержала только одна компания – «Киевстар». Компания Beeline считает, что “нулевые тарифы» являются следствием неурегулированности тарифов интерконнекта между операторами. Остальные операторы (УМС, «Астелит») выступили против решения НКРС в части вмешательства в тарифную политику компаний.