Hyundai к 2012 году может поставить «Укрзализныце» 10 электричек

Hyundai может поставить «Укрзализныце» 10 межрегиональных электропоездов и 4 дизель-поездов, эксплуатация которых начнется в 2012 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», соответствующая договоренность достигнута 16 июля в ходе межправительственной украинско-корейской встречи в Сеуле (Республика Корея), на которой был подписан «Меморандум о взаимопонимании между Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины и компанией «Hyundai Rotem» и «Hyundai Corporation» относительно сотрудничества в отрасли промышленного строительства современного железнодорожного подвижного состава».

От украинской стороны документ подписал Генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК, от корейской — Президент компании «Hyundai Rotem» Ли Йео СУНГ и Старший Вице-президент «Hyundai Corporation» Ли Чанг БУМ.

Согласно Меморандуму, стороны договорились изучить возможность предоставления корейской стороной кредитных средств под гарантии Кабинета Министров Украины для приобретения 10 электропоездов и 4 дизель-поездов. Кроме того, стороны не исключают возможности учреждения совместного производства поездов именно в Украине и планируют провести обучение украинских железнодорожников.