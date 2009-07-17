На ряде центральных улиц Киева будет ограничено движение

В связи с проведением текущего и капитального ремонта на автодорогах Киева предусматриваются определенные ограничения движения транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в частности, частичное ограничение движения предусматривается на проспекте Воссоединения перед заездом на мост Патона открыто реверсивное движение транспорта с 06.00 до 15.00 три полосы в направлении правого берега и две полосы в направлении левого берега, а с 15.00 до 06.00 две полосы в направлении правого берега и три полосы в направлении левого берега.

Также частичное ограничение движения будет введено завтра, 18 июля, - по ул. И.Кудри – от ул. П.Лумумбы до пл. Леси Украинки.

В ночное время с 17 июля на 18 и с 18 на 19 – Южный мостовой переход – мост-эстакада над Столичным шоссе в направлении автовокзала.

Корпорация «Киевавтодор» обращается к водителям с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с ремонтом дорог. Об имеющихся недостатках в техническом состоянии покрытий улиц КК «Киевавтодор» просит информировать диспетчера корпорации по телефону 284-74-19 круглосуточно.

Программа дорожных работ обнародована на сайте корпорации и каждый житель города может контролировать ход ее выполнения.