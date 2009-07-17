Электрички ЮЗЖД будут следовать через Киев по измененному маршруту

В течение трех дней, с 21 по 23 июля 2009 года, с 9.30 до 18.20 пригородные поезда будут следовать по измененному маршруту в связи с выполнением ремонтных работ на перегоне Киев-Московский–Дарница.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД).

В частности, поезд №817 Конотоп-Киев-пасс. (прибывает на платформу «Северная» в 17.57); №6608 Малин – Борщаговка-тех.; №6629 Святошин – Тетерев; №6633 Святошин-Бородянка ( вместо Киев-Пасс.); №6704 Борщаговка-тех. – Мироновка (через Киев-товарный); №6708 Киев-Петровка – Мироновка (через Киев-товарный ); №6809 Яготин – Киев-Петровка (вместо Яготин-Северная); №6810 Борщаговка-тех.-Гребенка (через Киев-Петровка вместо Киев-Пасс.); №6811 Яготин – Борщаговка-тех. (через Киев-Петровка вместо Киев-Пасс.); №6812 Киев-Петровка – Яготин (вместо п. Северная-Яготин); №6813 Гребенка – Киев-Петровка (вместо п. Северная); №6815 Яготин – Святошин (через Киев-Петровка вместо Киев-Пасс.); №6816 Борщаговка-тех. – Яготин (через Киев-Петровка вместо Киев-Пасс.); №6817 Гребенка-Борщаговка-тех. (через Киев-Петровка вместо Киев-Пасс.); №6822 Борщаговка-тех.- Яготин (через Киев-Петровка вместо Киев-Пасс.); №6871 Борисполь – Борщаговка-тех. (через Киев-Петровка вместо Киев-Пасс.); №6872 Дарница-Борисполь; №6908 п. Северная – Нежин; №6913 Носовка – Борщаговка-тех. (через Киев-Петровка вместо Киев-Пасс.); №6914 Киев-Петровка – Нежин (вместо п. Северная); №6915 Нежин – Борщаговка-тех. (через Киев-Петровка вместо Киев-Пасс.); №6916 Борщаговка-тех. - Нежин (через Киев-Петровка вместо Киев-Пас.); №6917 Нежин-Святошин (через Киев-Петровка вместо Киев-Пасс.); №6919 Нежин - Святошин (через Киев-Петровка вместо Киев-Пасс.).

Также на протяжении этих дней Юго-Западная железная дорога меняет время отправления электропоезда повышенного комфорта №846/845 Киев-Чернигов, который с остановочной платформы Северная станции Киев-Пассажирский будет отправляться в 18.07.

Также на время выполнения ремонтных работ отменено курсирование электропоезда № 6531 Дарница-Киев-Пасс. (п. Северная).