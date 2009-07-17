Причиной катастрофы ТУ-154 в Иране могла стать ошибка экипажа

Причиной катастрофы ТУ-154 иранских авиалиний могла стать ошибка экипажа, считает президент Национальной авиационной ассоциации (НАА) Дмитрий Адбашян.

Самолет Ту-154 иранской авиакомпании Caspian Airlines, выполнявший в среду регулярный рейс Тегеран- Ереван, разбился в двухстах километрах от Тегерана. Все находившиеся на борту 168 человек погибли. По данным МИД Армении, на борту самолета находилось 5 граждан Армении.

По словам Адбашяна, хотя есть свидетельства того, что один или два двигателя самолета горели в воздухе, но конструкция Ту-154 такова, что даже при отказе двух из трех двигателей, этот самолет может продолжать полет.

Эксперт, как сообщает агентство "Новости-Армения", считает, что катастрофа с самолетом иранских авиалиний может быть схожа с трагедией Ту-154 в 80-х годах в Красноярске, когда при пожаре одного из двигателей, командир экипажа ошибочно выключил другой двигатель и начал его тушение, что привело к катастрофе. Адбашян при этом не исключает и другие возможные версии катастрофы, в том числе песчаную бурю или теракт.