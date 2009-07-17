Количество пользователей украинского Интернета уменьшилось

Размер украинской аудитории пользователей Интернета (уникальных пользователей, сделавших более одного просмотра страницы за июнь 2009 года и пользователей, которые просматривали страницы в этом и в прошлом месяце) в июне т.г. снизился на 5% по сравнению с маем, и составил 11,220 млн. чел. (в мае – 11,815 млн. чел.). Такие результаты приводятся на украинском портале Bigmir)net «Глобальная статистика украинского Интернета».

География распределения пользователей Интернет в июне т.г. продемонстрировала, что в основном украинские пользователи Интернет живут в столице и в крупных городах - на первые 8 регионов Украины в июне пришлось порядка 89% украинских пользователей Интернет.

При этом со значительным отрывом от других регионов лидирует Киев, на который в июне т.г. пришлось 59,04% от всех пользователей Интернет в Украине. Далее следуют: Одесса (6,70% от всех пользователей Интернет в Украине), Днепропетровск (5,17%), Донецк (4,89%), Харьков (4,83%), Львов (3,30%), Крым (2,69%), Запорожье (2,41%). Суммарная доля этих регионов составила 29,99%.

На остальные регионы Украины пришлось 10,97% пользователей Интернет в Украине в июне т.г..

Аутсайдерами по уровню проникновения Интернет в Украине в июне т.г. стали гг. Луцк (0,16% пользователей), Житомир (0,24%) и Черновцы (0,24%).