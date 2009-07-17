ВОЛЯ начала исследование телевизионных предпочтений абонентов

Компания ВОЛЯ начала ставшее уже традиционным ежегодное исследование телевизионных предпочтений своих абонентов. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее данным, абоненты компании могут принять участие в опросе, который размещен на портале абонента (http://portal.volia.com), при этом вход на опросы доступен после авторизации.

Как сообщила А.СИГДА, по состоянию на сегодняшний день в пакеты «Воля Преміум ТВ» входит более 140 каналов различной тематики и направлений. В опросе, предлагаемом для абонентов компании ВОЛЯ, каналы сформированы в тематические группы для того, «чтобы участникам опроса было максимально удобно ориентироваться». По данным А.СИГДЫ, абоненты «смогут выбрать фаворитов» среди фильмовых, развлекательных, музыкальных, новостных, спортивных, детских и каналов других направлений. Также компанией ВОЛЯ было принято решение об исследовании в этом году популярности украинских национальных каналов.

Кроме того, в отдельном опросе компания ВОЛЯ предлагает выбрать фаворитов среди абсолютно новых каналов, которые могут пополнить пакеты соответствующей тематики. В частности, это такие каналы, как: TV1000 Action – канал лучших фильмов в жанре «экшен»; SET (Sony Entertainment Television) – канал с богатейшей коллекцией развлекательных передач и сериалов; Da Vinci Learning – один из лучших научно-образовательных телеканалов мира, для тех, кто интересуется, как устроен этот мир, и увлекается открытиями и приключениями; два новых канала - развлекательный канал «Гумор ТБ» и канал ужасов и мистики «Бабай ТБ».

По словам директора по маркетингу и коммуникациям компании ВОЛЯ Андрея МЕТЕЛЬСКОГО, результаты исследований компании ВОЛЯ телевизионных предпочтений своих абонентов «используются для формирования стратегии повышения привлекательности» пакетов «Воля Преміум ТВ» на следующий период.

«Мы ценим рекомендации наших абонентов и уверены, что в улучшении пакетов их оценка является важнейшей», - отметил он.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг: кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.