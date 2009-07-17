«Интертелеком» получил лицензии на CDMA во всех регионах

Оператор сотовой связи «Интертелеком» (г. Одесса) получил лицензии на вид деятельности и на радиочастоты CDMA в 6-ти новых регионах Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По данным компании, Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) приняла решение о выдаче лицензий на вид деятельности и радиочастоты CDMA-800 оператору «Интертелеком» на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Львовской и Харьковской областей. По данным НКРС, лицензии компании выданы на оказание услуг фиксированной и мобильной связи в стандарте CDMA-800, сроком до 1 января 2016 года. Лицензии на радиочастоты в указанных регионах выданы шириной по 10 МГц в каждом регионе (четыре канала), кроме Львовской области, где будут выданы радиочастоты полосой 12,5 МГц (пять каналов). НКРС установлены сроки освоения частот: начало освоения – февраль 2010 года, конец освоения – февраль 2011 года.

После получения данных лицензий, компания «Интертелеком» стала обладателем лицензий на радиочастоты в диапазоне CDMA-800 во всех регионах Украины.

Также НКРС приняла решение о выделении «Интертелекому» дополнительных полос радиочастот в стандарте CDMA-800 в других регионах Украины, общей шириной 212,5 МГц, из них в Винницкой, Житомирской, Херсонской, Хмельницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Кировоградской, Ривненской, Тернопольской, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях – по 10 МГц, в Киевской области – 12,5 МГц. НКРС установлены сроки освоения дополнительных частот: начало освоения – февраль 2010 года, конец освоения – май 2012 года.

При этом, по данным НКРС, комиссия отказала компании «Интертелеком» в использовании заявленных 11...13 каналов CDMA - 800 (три канала), которые требуют дальнейших исследований условий электромагнитной совместимости между радиоэлектронными средствами общего и специального назначения в местах их совместного расположения в Винницкой, Житомирской, Херсонской, Хмельницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Кировоградской, Ривненской, Тернопольской, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

Справка УНИАН. Компания «Интертелеком» предоставляет услуги местной и мобильной связи стандарта CDMA-800, а также беспроводной доступ в Интернет в 21 регионе Украины. Количество абонентов компании превышает 280 тыс. чел.