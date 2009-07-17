В июне в транспортной отрасли были незначительные улучшения

В июне в транспортной отрасли Украины наблюдались лишь незначительные улучшения, связанные в основном с улучшением ситуации с транзитом газа через территорию Украины.

Такое мнение выказал в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, грузовые перевозки, как правило, отражают динамику промышленного производства. «Хотя июнь был первым месяцем, в котором произошло существенное улучшение показателей промышленного производства, показатель транспортной отрасли еще не принял этого во внимание», – сказал экономист.

Во-первых, отметил А.БЛИНОВ, существует лаг (временной разрыв) между производством и транспортировкой промышленной продукции. Во-вторых, рост показателей промышленного производства в июне был обусловлен в основном ростом в пищевой промышленности, которая, как правило, не предъявляет значительного спроса на перевозки и зачастую обслуживается транспортными предприятиями, не отчитывающимися перед Госкомстатом, сообщил экономист.

«По мере того как показатель промышленного производства будет улучшаться в годовом измерении во втором полугодии 2009 года, будут выправляться и цифры по грузовым перевозкам», – считает А.БЛИНОВ.

Как сообщал УНИАН, в первом полугодии 2009 года предприятия транспорта Украины перевезли 315,8 млн. тонн грузов, что на 31,8% меньше, чем за январь-июнь 2008 года. Грузооборот составил 168,8 млрд. ткм, что на 34,8% меньше объема января-июня прошлого года.

В частности, грузооборот железнодорожного транспорта снизился на 34%. На Львовской железной дороге грузооборот уменьшился на 46,2%, на Юго-Западной – на 39,2%, на Южной – на 37,1%, на Донецкой – на 34,9%, на Приднепровской – на 33,6%, на Одесской – на 28,3%. Уменьшение грузооборота состоялось также на автомобильном транспорте (-11,5%), авиационном (-16,6%), трубопроводном (-37,9%), морском (-55,7%) и речном (-64,8%).

Перевозка грузов железными дорогами по сравнению с первым полугодием 2008 года уменьшилась на 32,1% – до 179,1 млн. тонн, в т.ч. отправление грузов – на 30,7%.