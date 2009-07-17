ВР поддержала соглашение о займе МБРР в 400 млн. долларов

На пленарном заседании Верховной Рады Украины 16 июля состоялось голосование за законопроект «О ратификации Соглашения о займе (Проект улучшения автомобильных дорог и безопасности движения) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития», который предусматривает кредитование в размере 400 млн. долл. на реконструкцию автодороги Киев – Харьков-Довжанский.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины, законопроект поддержали 411 народных избранников.

Как отмечают в министерстве, в настоящее время продолжаются внутригосударственные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Украины для

завершения реализации соглашения о займе.

Проект касается приведения к европейскому уровню автомобильной дороги М-03 Киев – Харьков-Довжанский на участке от г. Борисполь до г. Лубны. Эта дорога является одной из важнейших магистральных дорог Украины, которая совпадает с международным транспортным коридором Европа-Азия, а также входит в перечень объектов, которые готовятся к проведению в Украине Чемпионата Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, «Укравтодор» рассчитывает завершить реконструкцию дороги «Борисполь-Лубны» по проекту с Международным банком реконструкции и развития (или Всемирным банком) до 2012 года. Строительство будет вестись на 4-х участках данной дороги.

Справка УНИАН. 21 апреля т.г. «Укравтодор» подписал со Всемирным банком соглашение о выделении 400 млн. долл. кредита для ремонта 120 км 130-километровой дороги «Борисполь – Лубны».

Кредит предоставлен на 30 лет со ставкой LIBOR + меняющийся спред. Из 400 млн. долл. 298,5 млн. долл. будет предназначено для капитального ремонта дороги, 100 млн. долл. – для улучшения состояния аварийно-опасных участков дороги, 1,5 млн. долл. – на развитие кадрового и институционного потенциала.