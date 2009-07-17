Абонентская база сотовых операторов Украины уменьшилась

Совокупная абонентская база сотовых операторов Украины в июне 2009 года уменьшилась, по сравнению с маем, более чем на 0,4%, и составила 54,83 млн. человек. Такие данные приводятся в рейтинге компании ACM-Consulting (Россия), переданном агентству УНИАН.

Уровень номинального проникновения сотовой связи от общего числа населения составил по состоянию на конец июня т.г. 119,1%, что на 0,4% меньше, чем в мае.

Лидером по абонентской базе, по данным ACM-Consulting, продолжает оставаться компания "Киевстар", число абонентов которой в июне т.г. уменьшилось на 500 тыс., и по состоянию на конец июня составляло 22,22 млн. человек.

Следующую позицию занимает компания «Украинская мобильная связь», число абонентов которой в июне т.г. увеличилось на 50 тыс. – до более 17,78 млн. человек.

Третью позицию в рейтинге занимает компания «Астелит», число абонентов которой в июне т.г. увеличилось почти на 130 тыс. пользователей, и по состоянию на конец июня составило почти 11,7 млн. чел.

У оператора Beeline, объединяющего компании «Украинские радиосистемы» и «Голден Телеком», число абонентов в июне т.г. увеличилось на 40 тыс., и по состоянию на конец июня составило более 1,93 млн. пользователей.