20-22 июля в центре Киева будет ограничено движение транспорта

20-22 июля в центральной части Киева в связи с пребыванием в Украине с визитом вице-президента США Джозефа БАЙДЕНА будут вводиться ограничения движения транспорта.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УГАИ Киева, начальник столичной ГАИ Анатолий СИРЕНКО просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и обращает их внимание на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, выполнение сигналов регулировщиков, требований дорожных знаков, и в первую очередь временно установленных.

С учетом вышеуказанных ограничений Госавтоинспекция Киева рекомендует водителям планировать свои поездки таким образом, чтобы в эти дни избежать посещений центральной части города, а если такая необходимость возникла, парковать свои автомобили только в тех местах, где это не противоречит правилам и не будет мешать другим участникам дорожного движения, а также транспорту, задействованному для обеспечения мероприятий.