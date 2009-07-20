В Винницкой области пассажирские перевозки сократились на 5,2%

В январе-июне 2009 года объем пассажирских перевозок транспортным комплексом Винницкой области сократился на 5,2% или 7,033 млн. пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 128,226 млн. пассажиров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, в январе-июне пассажирские перевозки, выполненные железнодорожным транспортом, увеличились на 1,6% или 0,265 млн. пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 16,85 млн. пассажиров.

Пассажирские перевозки, выполненные автомобильным транспортом, в январе-июне текущего года сократились на 10,2% или 5,851 млн. пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 51,516 млн. пассажиров.

В январе-июне объем пассажирских перевозок, выполненный троллейбусами, сократился на 3,3% или 1,096 млн. пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 32,115 млн. пассажиров, трамваями – сократился на 1% или на 0,280 млн. пассажиров – до 27,745 млн. пассажиров.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году количество перевезенных пассажиров, перевезенных транспортом в Винницкой области, увеличилось на 1,8% или на 1,977 млн., в сравнении с 2007 годом, - до 262,7 млн. пассажиров.