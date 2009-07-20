В Полтавской области объем грузоперевозок сократился на 14,1%

Транспортные предприятия Полтавской области за 5 месяцев текущего года уменьшили объем грузоперевозок на 14,1%, по сравнению с аналогичным показателем 2008 г., - до 11,08 млн. т.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Полтавской облгосадминистрации.

Грузооборот за отчетный период уменьшился на 32,8% - до 3199,8 млн. т/км. Уменьшение грузооборота железнодорожного и автомобильного транспорта составило 34,6% и 19,5%, соответственно.

За январь-май 2009 года предприятия автомобильного транспорта (с учетом грузовых перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) перевезли 1822,2 тыс. т грузов, что на 6,7% меньше, чем за январь-июнь 2008 г., и выполнили грузооборот в объеме 451,4 млн. т/км, который уменьшился на 19,5%.

Объем обработки грузов в речных портах и причалах за январь - июнь 2009 года составил 16,3 тыс. т, что на 93,2% меньше, чем за январь - июнь 2008 года. Количество обработанных судов уменьшилось на 93,6% - до 13 судов.