НКРС представила проект порядка доступа

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) представила правительству проект Порядка доступа к кабельной канализации электросвязи.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Согласно сообщению, Порядок доступа к кабельной канализации электросвязи был рассмотрен 17 июля т.г. на заседании Кабинета Министров. Результаты рассмотрения в НКРС не сообщили.

По данным НКРС, главной целью данного нормативного документа является установление единого порядка и процедур обращения операторов телекоммуникаций относительно предоставления доступа к кабельной канализации электросвязи, которые обеспечат равноправный доступ всем субъектам хозяйствования к телефонной кабельной канализации электросвязи и эффективное ее использование участниками телекоммуникационного рынка.

Согласно сообщению пресс-службы, данный порядок направлен на создание благоприятных организационно-технических условий для привлечения инвестиций, увеличения объемов телекоммуникационных услуг и повышения их качества, развития и модернизации телекоммуникационных сетей, что даст возможность максимально удовлетворить спрос потребителей на услуги связи.

По данным НКРС, Порядок доступа к кабельной канализации электросвязи будет обнародован на сайте комиссии после прохождения процедуры согласований.

Как сообщал УНИАН, конфликт по доступу к кабельной канализации электросвязи, которой владеет «Укртелеком», между этой компанией и другими операторами связи длится уже несколько лет.

Последним толчком к возобновлению конфликта стало повышение «Укртелекомом» с 1 июля 2009 года тарифов на пользование кабельной канализацией в 6-8 раз. Так, по расчетам ассоциации «Телас», потери операторов от такого повышения составят только в 2009 году 20 млн. грн. А по мнению Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ), в условиях государственного регулирования тарифов на телекоммуникационные услуги проводной связи, а также постоянного уменьшения доходов операторов телекоммуникаций на фоне финансово-экономического кризиса при одновременном повышении требований к качеству услуг подобное повышение тарифов на доступ к кабельной канализации электросвязи приведет к стагнации отрасли телекоммуникаций.

Как считают в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) и ИнАУ, такие действия доминирующего оператора «сводят на нет усилия НКРС и подавляющего большинства участников телекоммуникационного рынка» Украины по установлению недискриминационных условий доступа к ограниченному ресурсу кабельной канализации электросвязи.

По данным УСПП и ИнАУ, ОАО «Укртелеком» сегодня владеет почти 100% сетей кабельной канализации электросвязи Украины, что «является опасным, особенно учитывая ожидаемую приватизацию ОАО «Укртелеком» и будущий переход его ресурсов в частные руки». Поэтому, ИНАУ и УСПП обращаются к полномочным представителям государственной власти «с просьбой способствовать отмене «Укртелекомом» дискриминационных тарифов» на доступ и использование кабельной канализации электросвязи.

Вместе с тем, для обеспечения интересов государства на рынке телекоммуникаций и развития этого рынка в условиях справедливой конкуренции ИНАУ и УСПП «предлагают способствовать процессу признания монопольного положения ОАО «Укртелеком» на общегосударственном рынке доступа к кабельной сети электросвязи» и определению рынка доступа к кабельной сети электросвязи Украины как такового, который нуждается в государственном регулировании.