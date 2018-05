МТС завершила второй этап по привлечению кредита

Российская компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), которая владеет оператором мобильной связи «Украинская мобильная связь» (УМС, ТМ "МТС Украина") успешно завершила второй этап по привлечению синдицированного кредита.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в результате МТС удалось дополнительно привлечь порядка 100 млн. долл., увеличив общий размер привлеченного кредита до 695 млн. долл. При этом синдицированный заем номинирован в долларах и евро, фактическая сумма займа составляет 360 млн. долл. и 238 млн. евро.

В ходе первого этапа по привлечению финансирования в мае 2009 года компания привлекла два транша в размере 295 млн. долл. и 214,5 млн. евро. 14 июля 2009 года в банковский синдикат вошли еще пять международных банков, которые обеспечили дополнительный объем финансирования в размере порядка 100 млн. долл. (65 млн. долл. и 23,6 млн. евро).

Срок выплаты кредита – 2012 год, процентная ставка LIBOR/EURIBOR +6,5%, погашение кредита предусмотрено тремя равными частями, начало выплат по телу кредита – через два года.

По данным МТС, привлеченные средства направлены на рефинансирование синдицированного кредита в размере 630 млн. долл., которые являются частью долговых обязательств по синдицированному кредиту в размере 1,33 млрд. долл., полученному МТС в апреле 2006 года. Остаток вновь привлеченных средств направлен на общекорпоративные нужды компании.

Справка УНИАН. По данным МТС, новые банки в составе синдиката включают: "ВТБ Банк" (Германия) в качестве уполномоченного организатора займа; ZAO Svenska Handelsbanken в качестве организатора займа, Alpha Bank A.E., Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG и ZAO Banca Intesa как менеджеры займа.

Изначально пул уполномоченных организаторов кредита и букраннеров включал Absolut Bank, Banc of America Securities Limited, Bank of China (Eluosi), Bank of China Limited, Bayerische Landesbank; BNP Paribas; Credit Suisse International; Export Development Canada; HSBC Bank plc; ING Bank N.V., J.P. Morgan plc, the Royal Bank of Scotland, Joint-Stock company Banque Société Générale Vostok, Société Générale Corporate and Investment Bank Paris, UniCredit Group represented by ZAO UniCredit Bank and UniCredit Bank Austria AG and WestLB AG, London Branch.

Credit Suisse International and ING Bank N.V. являются соорганизаторами рефинансирования; ING Bank N.V. (Лондон) выступает в качестве агента по обслуживанию кредита.

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является крупнейшим оператором мобильной связи в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании составляет 93,98 млн. абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана, Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 млн. человек.

С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT.