Клиентская база сотовых операторов не изменилась

В абонентской базе сотовых операторов Украины в 2009 году сокращение происходит только в SIM-картах, реальная же клиентская база остается без изменений.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН директор по стратегическому маркетингу компании «Киевстар» Тарас ПАРХОМЕНКО.

По его словам, в первом квартале 2009 года по показателю количества SIM-карт рынок сократился на 800 тыс. пользователей и фактически вернулся на уровень 2007 года (в 2007 г. проникновение мобильной связи в Украине на 100 жителей составляло 119,7%, по итогам І квартала 2009 г. – 119%).

В то же время Т.ПАРХОМЕНКО отметил, что «рынок падает номинально в SIM-картах, но в клиентах он на месте». По его мнению, основными причинами этого являются абоненты, которые пользуются несколькими SIM-картами, и разные системы учёта.

Как сообщил А.ПАРХОМЕНКО, абонент «Киевстара» отключается и не учитывается в базе активных пользователей, если он не пользуется услугами мобильной связи в течение 3 месяцев, в то время как у компании «Украинская мобильная связь» этот период составляет 6 месяцев, у «Астелита» – 12 месяцев.

В результате, отметил он, «возникает масса SIM-карт», которые учитываются, по ним идёт отчётность, но «по факту эти SIM-карты не показывают никакой активности и не дают дохода». «Поэтому для нас очень важно видеть процент пользователей в людях», – отметил А.ПАРХОМЕНКО.

Он также сообщил, что по состоянию на сегодняшний день в Украине имеется примерно 55 млн. SIM-карт и 34 млн. реальных абонентов, которые пользуются мобильной связью. По мнению А.ПАРХОМЕНКО, сегодня можно рассчитывать на определенные группы населения, которые могут дать прирост реальной клиентской базы: это люди старше 60 лет, детский сегмент и около 4 млн. людей, которые сейчас работают за границей.

«Но этот рост не даст очень большого эффекта для развития рынка, по крайней мере в деньгах», – считает эксперт.

Справка УНИАН. Национальный мобильный оператор «Киевстар» – лидер украинского рынка мобильной связи (на 1 июля 2009 года – 22,22 млн. абонентов). «Киевстар» обеспечивает покрытие территории, где проживает 99,9% населения Украины, охватывая своей сетью все большие и малые города и свыше 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины. «Киевстар» предоставляет услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 195 странах на 5 континентах мира.

По данным компании ACM-Consulting (Россия), совокупная абонентская база сотовых операторов Украины по итогам июня 2009 года уменьшилась по сравнению с маем 2009 года более чем на 0,4% – до 54,83 млн. Уровень номинального проникновения сотовой связи от общего числа населения на конец июня 2009 года составил 119,1%, что на 0,4% меньше, чем на аналогичную дату 2009 года.

Лидером является компания "Киевстар", число абонентов которой в июне 2009 года уменьшилось на 500 тыс. человек и по состоянию на конец июня составило 22,22 млн. Число абонентов «Украинской мобильной связи» в июне 2009 года увеличилось на 50 тыс. – до более 17,78 млн. человек.

Компания «Астелит» в июне 2009 года увеличила число абонентов почти на 130 тыс. человек – до 11,7 млн.

У оператора Beeline, объединяющего компании «Украинские радиосистемы» и «Голден Телеком», число абонентов в июне 2009 года увеличилось на 40 тыс. – до более 1,93 млн. пользователей.