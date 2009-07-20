ЮЗЖД намерена сдавать в аренду вагоны-бары

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) намерена провести 5 августа 2009 года конкурс по сдаче в аренду вагонов-баров в электропоездах повышенного комфорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, вагоны-бары входят в состав электропоездов повышенного комфорта 1-го и 2-го класса, которые курсируют в направлениях Жмеринки, Шепетовки, Шостки, Хмельницкого, Ривне, Хутор-Михайловского, Луцка, Конотопа и Козятина.

Cправка УНИАН. ЮЗЖД перевозит пассажиров в пригородном сообщении в 11 областях Украины (Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Хмельницкой и частично в районах Ривненской, Черновицкой, Черкасской, Полтавской и Тернопольской областей).