ЮЗЖД намерена сдавать в аренду вагоны-бары
15:50, 20 июля 2009Транспорт/Связь
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В электричках повышенного комфорта
Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) намерена провести 5 августа 2009 года конкурс по сдаче в аренду вагонов-баров в электропоездах повышенного комфорта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.
Согласно сообщению, вагоны-бары входят в состав электропоездов повышенного комфорта 1-го и 2-го класса, которые курсируют в направлениях Жмеринки, Шепетовки, Шостки, Хмельницкого, Ривне, Хутор-Михайловского, Луцка, Конотопа и Козятина.
Cправка УНИАН. ЮЗЖД перевозит пассажиров в пригородном сообщении в 11 областях Украины (Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Хмельницкой и частично в районах Ривненской, Черновицкой, Черкасской, Полтавской и Тернопольской областей).
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