ЮЗЖД рассмотрит возможность отмены электричек

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) с 20 июля по 20 августа 2009 года проведет мониторинг заполненности поездов пригородного сообщения и при обнаружении малозаполненных поездов отменит их курсирование.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, в первой половине 2009 года на железнодорожном транспорте зафиксировано уменьшение объемов перевозки пассажиров. В частности, ЮЗЖД в первом полугодии реализовала 8 081 проездной документ в пригородном сообщении, тогда как за аналогичный период 2008 года – 9 413 билетов.

В связи с этим на протяжении месяца все пригородные поезда Юго-Западной железной дороги будут проверять сотрудники железнодорожных дирекций и правоохранительных органов на предмет заполненности и наличия билетов. Еженедельно по результатам рейдов железная дорога будет анализировать пассажиропоток, количество реализованных проездных документов, наличие безбилетных пассажиров и выручку от продажи билетов.