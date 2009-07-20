Ливия готова активизировать сотрудничество с Украиной

Ливия готова забыть прежние обиды, в частности, связанные с конфликтом по поставке самолета Ан-74, и как можно быстрее активизировать сотрудничество с Украиной в различных направлениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе заседания украинско-ливийской комиссии по сотрудничеству заявил премьер-министр Ливии Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ.

«Я предлагаю забыть прошлое, какие-то негативные моменты, которые были, и развивать сотрудничество между двумя странами», - сказал он.

Премьер также подчеркнул, что на сегодняшний день лидер ливийской Джамахирии Муамар КАДДАФИ придает особое значение сотрудничеству с Украиной.

В свою очередь, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в результате проходящих переговоров уже в самое кратчайшее время будут готовы проекты контрактов по сотрудничеству в интересующих обе страны направлениях.

В частности, по ее словам, это касается сельского хозяйства, энергетической сферы.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в ближайшее время будет создано СП по сотрудничеству в энергетической области.

Также премьер подчеркнула, что будет продолжено сотрудничество в авиационной и космической сферах, и что Украина сможет передать Ливии космические технологии для производства и эксплуатации спутников.

По ее словам, второй самолет Ан-74 будет поставлен в Ливию в конце текущего года, а третий – не позднее мая следующего. Кроме того, Украина будет направлять в Ливию для работы медицинских работников.

Как сообщал УНИАН, Самолет Ан-74ТК-300 в VIP-компоновке, построенный на Харьковском государственном авиационном производственном предприятии (ХГАПП) по заказу Ливийской Арабской Народной Социалистической Джамахерии, 22 мая текущего года вылетел в столицу Ливии – Триполи.

Самолет Ан-74ТК-300 должен был быть передан Ливии еще в 2006 году, однако в связи финансовыми трудностями на ХГАПП его строительство затянулось почти на три года. В апреле 2009 года Кабмин выделил Харьковскому авиапредприятию 160 млн. грн. из Стабфонда для завершения экспортных заказов.

Справка УНИАН. В октябре 2005 года Управление гражданской авиации Ливийской Арабской Народной Социалистической Джамахерии и Харьковское государственное авиационное производственное предприятие ратифицировали договор на поставку нового самолета Ан-74ТК-300 в VIP-компоновке.

Согласно договору, самолет должен был быть поставлен заказчику на протяжении трех месяцев с начала финансирования, которое ливийская сторона обязалась начать со второй половины ноября 2005 года.

Ранее ХГАПП получил от Ливии заказ на изготовление двух летающих госпиталей на базе Ан-74ТК-200С. Предусматривалось, что с началом эксплуатации машин Ан-74 будет заключен контракт на строительство в Ливии базы технического обслуживания украинских самолетов Ан-74 и Ан-140-100.