Эксперт: рыночная доля «Киевстар» сократилась

За последние два года рыночная доля компании «Киевстар» в абонентском выражении на рынке мобильной связи сократилась незначительно – на 1,7%.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН директор по стратегическому маркетингу компании «Киевстар» Тарасом ПАРХОМЕНКО.

Он сообщил, что по состоянию на конец июня текущего года абонентская база компании, по данным агенства ACM-Consulting (Россия), составила 22,22 млн. человек.

По данным А.ПАРХОМЕНКО, за период с первого квартала 2007 года по первый квартал 2009 года, рыночная доля в SIM-картах компании «Киевстар» снизилась с 42,9% до 41,2%.

«Падение по базе «Киевстар» незначительное – за два года падение доли рынка в SIM-картах составило 1,7%», - сказал он.

А.ПАРХОМЕНКО сообщил, что это падение учитывает «дополнительные отключения», которые компания «показала» в июне 2009 года, дополнительно отключив 400 тыс. абонентов. Это было «связано с ужесточением политики отключений».

«Мы включили в список абонентов, которые не должны учитываться, тех абонентов, кто только принимал (за период 3 месяца – прим. УНИАН) информационные SMS, генерируемые оператором», - отметил А.ПАРХОМЕНКО.

В то же время, по его данным, доля «Киевстара» в активных SIM-картах рынка мобильной связи Украины значительно выше - 48%, хотя за последние два года показатель снизился на 2,2% (в первом квартале 2007 года составлял 50,2%).

Что касается рыночной доли в доходах, то, по данным А.ПАРХОМЕНКО, доля рынка компании «Киевстар» в первом квартале 2009 года составила 50,8%, что почти на 2% ниже, чем в первом квартале 2007 года.

Он сообщил, что в первом квартале 2009 года ARPU (ежемесячное потребление услуг связи) у компании снизилось до 38,2 грн. При этом за указанный период выросло потребление: со 147 минут в первом квартале 2008 года до 152 минут – в первом квартале 2009 года.

А.ПАРХОМЕНКО также отметил рост в доходах компании доли от дополнительных услуг, которая «раньше колебалась на уровне 10-12%, а сейчас вышла на уровень 14%».

Справка УНИАН. Национальный мобильный оператор «Киевстар» – лидер украинского рынка мобильной связи (22,22 млн. человек по состоянию на 01.07.09). «Киевстар» обеспечивает покрытие территории, где проживает 99,9% населения Украины, охватывая сетью все большие и малые города и свыше 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины. «Киевстар» предоставляет услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 195 странах на 5 континентах мира.

По данным компании ACM-Consulting (Россия), совокупная абонентская база сотовых операторов Украины по итогам июня 2009 года уменьшилась, в сравнении с маем 2009 года, более чем на 0,4%, и составила 54,83 млн. человек. Уровень номинального проникновения сотовой связи от общего числа населения составил по состоянию на конец июня 2009 года 119,1%, что на 0,4% меньше, чем в мае 2009 года.

Доход от услуг мобильной связи в Украине в первом квартале 2007 года, по данным Госкомстата, составил почти 5,3 млрд.грн. (за 2007 г. – более 25 млрд.грн.). В первом квартале 2009 года доход от услуг мобильной связи в Украине, по данным Госкомстата, составил более 6,3 млрд.грн. (за 2007 г. – более 25 млрд.грн.).