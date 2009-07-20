Грузоперевозки на Тернопольщине уменьшились

В Тернопольской области в январе-июне текущего года объемы грузоперевозок уменьшились на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1,339 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Тернопольском областном управлении статистики.

Согласно сообщению, в частности, в январе-июне т.г. железнодорожным транспортом перевезено 593 тыс. тонн грузов, что на 33,9% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Как отметили в управлении статистики, за отчетный период объемы перевозки зерна и продуктов перемола выросли в 5,6 раза, химических и минеральных удобрений – в 3,8 раза, черных металлов – на 25%. Вместе с тем, объемы перевозки нефти и нефтепродуктов уменьшились на 77,8%, лесных грузов – на 61,1%, утиля черных металлов – на 54,8%, строительных материалов – на 2,4%. Среднесуточная выгрузка вагонов снизилась на 42,3% и составила 41 единицу.

Автомобильным транспортом в январе-июне т.г. было перевезено 746,5 тыс. тонн грузов, что на 7,8% меньше, чем за январь-июнь 2008 года.

Грузооборот в области в первом полугодии уменьшился на 39,2% и составил 518,9 млн. ткм. В частности, на железной дороге он уменьшился на 61,6% – до 198,6 млн. ткм, у автотранспортных перевозчиков – на 4,8%, до 320,3 млн. ткм.