В Херсонской области объем услуг связи сократился
18:49, 20 июля 2009Транспорт/Связь
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За 5 месяцев на 9,3%
В Херсонской области за 5 месяцев текущего года объем предоставленных услуг предприятиями связи сократился на 9,3% – до 236,5 млн. грн.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.
В частности, населению оказано услуг на 74,1 млн. грн., что на 28,7% меньше, чем за январь-май 2008 г.
В общем объеме предоставленных услуг связи удельный вес занимает мобильная связь (61,7%), телефонная городская (11,3%), телефонная междугородняя (7,5%) и почтовая (6,4%).
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