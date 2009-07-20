В Херсонской области объем услуг связи сократился

В Херсонской области за 5 месяцев текущего года объем предоставленных услуг предприятиями связи сократился на 9,3% – до 236,5 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

В частности, населению оказано услуг на 74,1 млн. грн., что на 28,7% меньше, чем за январь-май 2008 г.

В общем объеме предоставленных услуг связи удельный вес занимает мобильная связь (61,7%), телефонная городская (11,3%), телефонная междугородняя (7,5%) и почтовая (6,4%).