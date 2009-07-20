Янукович разрушил возможности сотрудничества Украины и Ливии

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Украина и Ливия имели широкие возможности для развития экономического сотрудничества, однако правительство Виктора ЯНУКОВИЧА практически разрушило эти возможности, допустив конфликт, связанный с выполнением контракта по поставке самолета Ан-74.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге журналистам.

«Предыдущее правительство, в том числе и в первую очередь это правительство В.ЯНУКОВИЧА, по сути дела разрушило все те возможности сотрудничества между Украиной и Ливией, которые были», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что в результате действий правительства В.ЯНУКОВИЧА не удалось открыть африканский рынок для украинских самолетов Ан-74 через Ливию, поскольку оплаченный этой страной контракт на поставку самолетов не был выполнен.

«Правительство В.ЯНУКОВИЧА взяло предоплату за эти самолеты на два авиастроительных завода, но ни одного самолета не поставило, и после этого Ливия, к сожалению, закрыла сотрудничество с Украиной по поставкам наших самолетов, хотя на самом деле огромный африканский рынок для самолетов Ан является безграничной возможностью развивать наши внешние рынки», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она подчеркнула, что в результате этого инцидента прекратилось двусторонне сотрудничество в военно-технической сфере, сельском хозяйстве, а также в нефтедобывающей промышленности.

«Я хочу напомнить, что Ливия давала Украине возможность в прежние годы добывать на своей территории нефть, которая очень нужна Украине для диверсификации поставок нефти», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она отметила, что сегодня усилия правительства направлены на то, чтобы возродить все утраченные возможности. По словам премьера, реализация украинских самолетов в Африку через Ливию является стратегической экономической задачей Украины.