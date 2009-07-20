Пассажирский транспорт Полтавщины сократил перевозку

За январь-июнь 2009 года пассажирским транспортом Полтавской области перевезено 76433,0 тыс. пассажиров, что на 24,6% меньше, чем за соответствующий период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Полтавской ОГА.

Согласно сообщению, пассажирская транспортная работа выполнена в объеме 1813,2 млн.пасс./км, что на 13,1% меньше, чем за январь-июнь 2008 года.

Железнодорожным транспортом за январь-июнь 2009 года перевезено 7830,0 тыс. пассажиров, что на 0,6% больше, чем за январь-июнь 2008 года.

За январь-июнь 2009 года услугами пассажирского автомобильного транспорта воспользовались 49981,9 тыс. пассажиров, что на 27,1% меньше, чем за январь-июнь 2008 года.

Городским электротранспортом (троллейбусом) за январь-июнь 2009 года перевезено 18621,1 тыс. пассажиров, что на 25,5% меньше, чем за январь-июнь 2008 года.