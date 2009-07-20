Услугами Киевского метро воспользовались свыше 250 млн. пассажиров

По итогам 6 месяцев текущего года Киевский метрополитен перевез 254 млн. пассажиров. План перевозок за первое полугодие выполнен на 100,1%.

Об этом информирует пресс-служба КП “Киевский метрополитен”.

По официальным данным предприятия, наиболее нагруженной линией метрополитена остается Святошинско-Броварская, которой на протяжении указанного периода воспользовались 115,5 млн. пассажиров. В то же время Куреневско-Красноармейской и Сырецко-Печерской линиями перевезено соответственно 77,7 млн. и 60,8 млн. пассажиров.

Среднесуточные перевозки за первое полугодие в рабочие дни составляли 1,75 млн. пассажиров, из которых более 0,3 млн. пассажиров - льготников.

В пресс-службе метрополитена обратили внимание, что с 1 ноября 2008 года в Киевском метро введена в эксплуатацию автоматизированная система прохода пассажиров, которая дает возможность осуществлять учет перевезенных пассажиров по фактическим проходам. Следовательно учет платных пассажиров осуществляется по показателям фискальных счетчиков автоматическо-контрольных пунктов, а льготных категорий - по показателям счетчиков контрольно-пропускных пунктов.

В Киевском метрополитене постоянно изучаются пассажиропотоки с целью определения необходимых интервалов движения поездов. Так, в летний период на линиях метрополитена движение поездов организовано с интервалами по графикам рабочих и выходных дней, которые действуют на протяжении года. При этом движение поездов в летний период с действующими интервалами полностью обеспечивает перевозку пассажиров. В то же время, организация перевозок пассажиров в осенне-зимний период предусматривает повышение интенсивности движения поездов в часы пик.

Предприятие также информирует, что серьезное внимание в метрополитене уделяют и поддержанию станций и объектов метрополитена в должном санитарном состоянии. С этой целью в прошлом году было закуплено 39 современных машин для мойки полов. В этом году планируется закупка еще 30 единиц такой техники.

С целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний на станциях и в вагонах метрополитена в ночное время постоянно проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств.