Кабмин уволил первого зама и двух зам.председателя Госсвязи

Правительство уволило первого заместителя и двух заместителей председателя Госадминистрации связи (Госсвязи) по собственному желанию. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина.

В частности, распоряжением Кабинета министров Украины от 17 июля 2009 г. № 800-р уволен, «по собственному желанию» с должности первого заместителя председателя Госсвязи Александр БАРАНОВ. На эту должность он был назначен 14 января 2009 г. распоряжением КМ № 8-р.

Также по собственному желанию были уволены с должностей заместителей председателя Госсвязи Анатолий ДОВГИЙ (распоряжением КМ от 17 июля 2009 г. № 801-р) и Николай КАРПЕНКО (распоряжение КМ от 17 июля 2009 г. № 802-р). Оба заместителя на эти должност были назначены 14 января 2009 г. распоряжениями КМ № 9-р и 10-р, соответственно.

Как сообщал УНИАН, ранее, распоряжением КМУ от 1 июля №746, в соответствии с его заявлением, был уволен зам. министра транспорта и связи Украины – председатель Государственной администрации связи Олег ПРОЖИВАЛЬСКИЙ (был назначен на должность в распоряжением КМ от 5 марта 2008 г. № 391-р).

Вместе него на эту должность назначен распоряжением КМУ от 1 июля 2009 года №749-р Николай ГОНЧАР.