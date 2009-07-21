Ситуация с транзитными грузоперевозками в июле улучшилась

«Укрзализныця» отмечает улучшение ситуации с транзитными грузоперевозками в июле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель начальника главного коммерческого управления «Укрзализныци» Андрей МИРОШНИКОВ.

«Да, объемы транзитных перевозок снижались. По состоянию на 17 июля, объемы транзитных грузов к прошлому году снизились на 30%, но по отношению в июню 2009 г. они увеличились на 16%. То есть, тенденция к снижению транзита прекратилась. И мы сейчас наблюдаем некоторое увеличение даже. Увеличение происходит за счет нефти, нефтепродуктов, руды, черных металлов, химудобрений, химикатов, строительных грузов», - сообщил он.

По данным А.МИРОШНИКОВА, за первые 19 дней июля было перевезено 2 млн. 080 тыс. тонн транзитных грузов, что на 38% меньше, чем за аналогичный период июля 2008 г., когда было перевезено 3 млн. 341 тыс. тонн.