“Укртелеком” перешел в управление Минтранссвязи

Кабинет министров Украины передал управление корпоративными правами относительно ОАО “Укртелеком” Министерству транспорта и связи.

Как сообщается на Правительственном портале, соответствующее распоряжение №828 принято на заседании Кабмина 17 июля.

Ранее «Укртелеком», как объект, готовящийся к приватизации, находился в управлении Фонда государственного имущества.

Распоряжением определено, что возложение полномочий по управлению корпоративными правами «Укртелекома» на Минтранссвязи осуществлено «для повышения эффективности управления корпоративными правами государства относительно ОАО «Укртелеком».

В мае 2008 году Кабмин уже передавал "Укртелеком" из управления ФГИУ в управление Минтранссвязи, однако тогда это решение приостановил Президент Украины Виктор Ющенко.

ОАО "Укртелеком" занимает около 78% отечественного рынка фиксированной связи и обслуживает более 10,3 млн. абонентов. Компания также оказывает услуги мобильной связи (почти 300 тыс. абонентов), широкополосного доступа в Интернет (более 600 тыс. абонентов) и др.

На данный момент 92,86% акций компании принадлежат государству.

Доход компании в 2008 году (с НДС) составил 7,89 млрд. грн., в 2007 году – 8,039 млрд. грн.